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Bayern-Basketball holt Ulmer Top-Talent Jensen bis 2030

Bayern bedient sich bei der Konkurrenz

Tobias Jensen wechselt zum FC Bayern verpflichtet. Der dänische Basketball-Nationalspieler kommt vom Ligakonkurrenten aus Ulm.
Der FC Bayern Basketball führt zur Halbzeit mit 20 Punkten Vorsprung - und verliert dennoch das meisterschaftsentscheidende Spiel 5. Stattdessen feiert ALBA Berlin den Titel in der Basketball-Bundesliga.
SID
Tobias Jensen wechselt zum FC Bayern verpflichtet. Der dänische Basketball-Nationalspieler kommt vom Ligakonkurrenten aus Ulm.

Der FC Bayern verpflichtet den dänischen Basketball-Nationalspieler Tobias Jensen vom Ligakonkurrenten SSV Ulm.

Der 22 Jahre alte Shooting Guard erhält einen Vertrag bis 2030. Das gaben die Münchner am Donnerstag bekannt. Nach der Final-Niederlage um die deutsche Meisterschaft präsentierten die Bayern nach Johannes Thiemann somit ihren zweiten Neuzugang.

„Ich denke, ich bin ein sehr guter Verteidiger und groß für diese Position, in der Offense möchte ich dem Team helfen und kann eine gute Option im Catch-and-shoot sein“, sagt der 1,98 m große Guard über seine Fähigkeiten.

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Basketball: Rising-Star überzeugt als Shooter

In der vergangenen Saison wurde Jensen als „Rising Star“ des EuroCup ausgezeichnet. Bei den Ulmern bestritt er in der abgelaufenen Bundesliga-Hauptrunde 34 Spiele und erzielte im Schnitt 9,7 Punkte.

Der junge Däne fällt unter die „Homegrown“-Regelungen der Bundesliga. Bereits mit 15 wechselte er in den Ulmer Nachwuchs.

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