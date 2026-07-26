EM-Star Leon Kratzer kehrt zurück: Bonn sichert ihn bis 2028

SID 26.07.2026 • 17:23 Uhr Der Basketball-Europameister kehrt nach drei Jahren zu seiner bislang erfolgreichsten Station zurück.

Basketball-Europameister Leon Kratzer kehrt nach Stationen in Paris und München zu den Telekom Baskets Bonn zurück. Wie der Playoff-Halbfinalist der vergangenen Saison am Sonntag mitteilte, unterschrieb der 29 Jahre alte Center einen Vertrag bis 2028. Vizemeister Bayern München hatte sich nach nur einer enttäuschenden Saison Anfang Juli wieder von Katzer getrennt.

Kratzer kehrt nach Bonn zurück

„Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich nach Hause kommen. Der Kontakt zum Verein ist über die letzten Jahre nie abgebrochen, deshalb war die Entscheidung für mich relativ klar“, sagte der 2,11 Meter große Kratzer, der bei den Münchnern nur eine Nebenrolle gespielt hatte und auf wettbewerbsübergreifend 28 Einsätze kam. Bonn reagierte mit der Verpflichtung Kratzers auch auf den verletzungsbedingten Ausfall von Center Kur Jongkuch.