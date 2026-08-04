Vertrags-Hammer: Hagen hält Aufstiegscoach Harris bis 2028

Nach der Rückkehr in die Basketball Bundesliga (BBL) hat Phoenix Hagen Aufstiegstrainer Chris Harris für eine weitere Saison an sich gebunden.
Hagen verlängert mit Aufstiegstrainer
Chris Harris bleibt Trainer bei Phoenix Hagen. Der Kanadier unterschreibt beim BBL-Rückkehrer bis 2028.
Vertragsverlängerung für Chris Harris
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Der im kommenden Jahr auslaufende Vertrag mit dem Kanadier wurde bis 2028 verlängert, das gab der Klub am Dienstag bekannt. Harris (47) ist bereits seit Ende 2018 Headcoach in Hagen.
BBL: Phoenix Hagen behält komplettes Trainerteam
Harris kann im Oberhaus weiter auf seine Assistenzcoaches Andrius Mikutis, Johannes Hülsmann und Demetrius Ward setzen. „Dass unsere Konstellation kommende Saison abseits des Feldes unverändert bleibt, gibt uns viel Stabilität“, so Harris.
Der frühere Profi hatte Phoenix Hagen durch den Einzug ins Playoff-Finale der 2. Liga (ProA) nach zehn Jahren zurück in die BBL geführt. Die Saison beginnt für den Aufsteiger am 10. September mit dem Pokalspiel bei den Hakro Merlins Crailsheim. Zum Ligastart tritt Hagen am 19. September bei den Rostock Seawolves an.