Vertrags-Hammer: Hagen hält Aufstiegscoach Harris bis 2028

SID 04.08.2026 • 15:50 Uhr Chris Harris bleibt Trainer bei Phoenix Hagen. Der Kanadier unterschreibt beim BBL-Rückkehrer bis 2028.

Nach der Rückkehr in die Basketball Bundesliga (BBL) hat Phoenix Hagen Aufstiegstrainer Chris Harris für eine weitere Saison an sich gebunden.

Der im kommenden Jahr auslaufende Vertrag mit dem Kanadier wurde bis 2028 verlängert, das gab der Klub am Dienstag bekannt. Harris (47) ist bereits seit Ende 2018 Headcoach in Hagen.

BBL: Phoenix Hagen behält komplettes Trainerteam

Harris kann im Oberhaus weiter auf seine Assistenzcoaches Andrius Mikutis, Johannes Hülsmann und Demetrius Ward setzen. „Dass unsere Konstellation kommende Saison abseits des Feldes unverändert bleibt, gibt uns viel Stabilität“, so Harris.