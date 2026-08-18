Elias Harris verlässt Bayern: Vier Titel – wie gehts weiter?

Nach vier Jahren und vier Titeln verlässt der frühere deutsche Basketball-Nationalspieler Elias Harris den FC Bayern. Das gaben die Münchner am Dienstag bekannt. Der 37-Jährige war 2022 aus Japan zum Bundesligisten gewechselt und geht nach einer erfolgreichen Zeit mit dem Klub.
Harris verlässt FC Bayern
Elias Harris und der FC Bayern Basketball gehen getrennte Wege. Der frühere Nationalspieler hatte seit 2022 in München gespielt.
Abschied aus München: Elias Harris
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In den Playoffs 2025 hatte sich Harris einen Sehnenriss am linken Knie zugezogen und war monatelang ausgefallen. Der in Speyer geborene Forward, der 2023/14 zwei NBA-Spiele für die Los Angeles Lakers absolvierte, wurde mit den Bayern je zweimal Meister (2024, 2025) und Pokalsieger (2023, 2024). Wie es für den Routinier weitergeht, ist nicht bekannt.