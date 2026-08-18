Elias Harris verlässt Bayern: Vier Titel – wie gehts weiter?

SID 18.08.2026 • 15:15 Uhr Elias Harris und der FC Bayern Basketball gehen getrennte Wege. Der frühere Nationalspieler hatte seit 2022 in München gespielt.

Nach vier Jahren und vier Titeln verlässt der frühere deutsche Basketball-Nationalspieler Elias Harris den FC Bayern. Das gaben die Münchner am Dienstag bekannt. Der 37-Jährige war 2022 aus Japan zum Bundesligisten gewechselt und geht nach einer erfolgreichen Zeit mit dem Klub.