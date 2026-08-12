Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
BBL
BBL
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
BBL>

FC Bayern holt NBA-First-Rounder MarJon Beauchamp nach München

Bayern holt Ex-NBA-Profi

Der 25-Jährige hat 155 Spiele in der NBA gemacht.
Bayern-Neuzugang MarJon Beauchamp.
Bayern-Neuzugang MarJon Beauchamp.
© picture alliance/Associated Press/SID/Matt Slocum
SID
Der 25-Jährige hat 155 Spiele in der NBA gemacht.

Die Basketballer des FC Bayern haben US-Nationalspieler MarJon Beauchamp verpflichtet. Das teilte der deutsche Vizemeister am Mittwoch mit. Der 25-Jährige soll die Bayern als Small Forward verstärken.

NBA-Profi Beauchamp verstärkt Bayern

„Wir haben uns bewusst für einen jungen Spieler entschieden, der trotz seiner Qualität noch Entwicklungspotenzial hat“, wird Bayerns Sportchef Thorsten Leibenath in einer Mitteilung zitiert: „Er möchte sich jetzt auf europäischer Bühne zeigen und wir sind überzeugt, dass er sich gleich zu einem Leistungsträger entwickelt.“

Beauchamp bringt Erfahrung aus 155 NBA-Spielen nach München. „Ich will nicht verhehlen, dass ich mich als NBA-Spieler sehe, doch dieser Schritt nach Europa gehört jetzt zu meiner Reise“, sagte der Erstrunden-Pick des NBA-Draft-Jahrgangs 2022. In der vergangenen Saison war Beauchamp für die Philadelphia 76ers im Einsatz, er machte dort 14 Spiele.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite