FC Bayern holt NBA-First-Rounder MarJon Beauchamp nach München

Die Basketballer des FC Bayern haben US-Nationalspieler MarJon Beauchamp verpflichtet. Das teilte der deutsche Vizemeister am Mittwoch mit. Der 25-Jährige soll die Bayern als Small Forward verstärken.
Bayern holt Ex-NBA-Profi
Der 25-Jährige hat 155 Spiele in der NBA gemacht.
Bayern-Neuzugang MarJon Beauchamp.
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NBA-Profi Beauchamp verstärkt Bayern
„Wir haben uns bewusst für einen jungen Spieler entschieden, der trotz seiner Qualität noch Entwicklungspotenzial hat“, wird Bayerns Sportchef Thorsten Leibenath in einer Mitteilung zitiert: „Er möchte sich jetzt auf europäischer Bühne zeigen und wir sind überzeugt, dass er sich gleich zu einem Leistungsträger entwickelt.“
Beauchamp bringt Erfahrung aus 155 NBA-Spielen nach München. „Ich will nicht verhehlen, dass ich mich als NBA-Spieler sehe, doch dieser Schritt nach Europa gehört jetzt zu meiner Reise“, sagte der Erstrunden-Pick des NBA-Draft-Jahrgangs 2022. In der vergangenen Saison war Beauchamp für die Philadelphia 76ers im Einsatz, er machte dort 14 Spiele.