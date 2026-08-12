FC Bayern holt NBA-First-Rounder MarJon Beauchamp nach München

SID 12.08.2026 • 12:55 Uhr Der 25-Jährige hat 155 Spiele in der NBA gemacht.

Die Basketballer des FC Bayern haben US-Nationalspieler MarJon Beauchamp verpflichtet. Das teilte der deutsche Vizemeister am Mittwoch mit. Der 25-Jährige soll die Bayern als Small Forward verstärken.

NBA-Profi Beauchamp verstärkt Bayern

„Wir haben uns bewusst für einen jungen Spieler entschieden, der trotz seiner Qualität noch Entwicklungspotenzial hat“, wird Bayerns Sportchef Thorsten Leibenath in einer Mitteilung zitiert: „Er möchte sich jetzt auf europäischer Bühne zeigen und wir sind überzeugt, dass er sich gleich zu einem Leistungsträger entwickelt.“