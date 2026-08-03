Bayerns Basketballer starten mit Kracher - Alba eröffnet BBL

SID 03.08.2026 • 12:31 Uhr Alba Berlin eröffnet die neue Saison der BBL in der eigenen Halle. Für Bayern München geht es direkt mit einem Kracher los.

Gut drei Monate nach ihrem überraschenden Titelgewinn wird Meister Alba Berlin die neue Spielzeit in der Basketball-Bundesliga (BBL) am 18. September vor eigenem Publikum gegen die Chemnitz 99ers eröffnen. Bei Bayern München kommt es zu Beginn der 62. Saison zum ersten Topspiel.

Über den vorläufigen Spielplan hatte die Liga am Montag informiert. Für den ersten Spieltag wurde gleich ein Highlight vorgesehen.

BBL-Auftakt: So geht es für Bayern und Co. los

Zwei Tage nach dem Eröffnungsspiel, am 20. September, empfängt der entthronte Champion aus München Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets. Die Telekom Baskets Bonn, wie Berlin, München und Bamberg Playoff-Halbfinalist der vergangenen Saison, bekommt es zum Auftakt mit den Towers Hamburg zu tun.

Im Vergleich zur Vorsaison finden die nationalen Wettbewerbe um Pokal und Meisterschaft eine Woche früher statt. Die erste Runde im Pokal beginnt zwischen dem 10. und 14. September. Das Achtelfinale, in das dann auch die Topteams einsteigen, ist am 17. Oktober. Der Termin für das Final Four im Münchner SAP Garden ist unverändert am 20. und 21. Februar.