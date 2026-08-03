BBL-Kracher zum Saisonstart: Alba eröffnet, Bayern vs Bamberg

SID 03.08.2026 • 11:44 Uhr Der Meister aus Berlin eröffnet die 62. Spielzeit der BBL. Die Liga zieht den Start von Liga und Pokal eine Woche vor.

Gut drei Monate nach ihrem überraschenden Titelgewinn wird Meister Alba Berlin die neue Spielzeit in der Basketball-Bundesliga (BBL) am 18. September vor eigenem Publikum gegen die Chemnitz 99ers eröffnen. Bei Bayern München kommt es zu Beginn der 62. Saison zum ersten Topspiel.

BBL-Saison beginnt mit Topduellen

Über den vorläufigen Spielplan hatte die Liga am Montag informiert. Für den ersten Spieltag wurde gleich ein Highlight vorgesehen. Zwei Tage nach dem Eröffnungsspiel, am 20. September, empfängt der entthronte Champion aus München Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets. Die Telekom Baskets Bonn, wie Berlin, München und Bamberg Playoff-Halbfinalist der vergangenen Saison, bekommt es zum Auftakt mit den Towers Hamburg zu tun.

Im Vergleich zur Vorsaison finden die nationalen Wettbewerbe um Pokal und Meisterschaft eine Woche früher statt. Die erste Runde im Pokal beginnt zwischen dem 10. und 14. September. Das Achtelfinale, in das dann auch die Topteams einsteigen, ist am 17. Oktober. Der Termin für das Final Four im Münchner SAP Garden ist unverändert am 20. und 21. Februar.

Play-offs starten Mitte Mai