BBL: Braunschweig verpflichtet Schweden Bangala

SID 02.08.2026 • 13:45 Uhr Der Nationalspieler wechselt aus Belgien in die BBL.

Die Basketball Löwen Braunschweig haben den schwedischen Nationalspieler Zaba Bangala verpflichtet. Der 24-Jährige unterschrieb beim Bundesligisten einen Einjahresvertrag und wechselt vom belgischen Klub Kangoeroes Basket Mechelen nach Niedersachsen.

„Zaba ist ein sehr beweglicher und explosiver Spieler, der auf beiden großen Positionen zum Einsatz kommen kann“, sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann. Besonders überzeugt hätten den Klub die Physis und die defensiven Qualitäten des Power Forward.

Bangala war Topscorer in Belgien

Bangala war in der vergangenen Saison mit durchschnittlich 16,8 Punkten, 8,8 Rebounds und 2,4 Assists pro Spiel aufgefallen. Damit war er Topscorer seines Teams und in der belgischen BNXT-League bester Rebounder.