Frankfurt Skyliners holen Ex-NBA-Star Arcidiacono – Transfer-Coup

Die Frankfurt Skyliners verstärken sich für die neue Saison der Basketball Bundesliga (BBL) mit dem früheren NBA-Profi Ryan Arcidiacono.
Frankfurt holt früheren NBA-Profi
Der US-Guard hat in der besten Liga der Welt insgesamt 257 Spiele für die Chicago Bulls, New York Knicks und Portland Trail Blazers absolviert.
Einst bei den Knicks:: Ryan Arcidiacono
© AFP/GETTY IMAGES/SID/SARAH STIER
Der US-Guard hat in der besten Liga der Welt von 2017 bis 2024 insgesamt 257 Spiele für die Chicago Bulls, New York Knicks sowie Portland Trail Blazers absolviert und erhält einen Einjahresvertrag.
Skyliners holen NBA-Routinier Arcidiacono
„Mit Ryan Arcidiacono verpflichten wir einen Spieler, der eine außergewöhnliche Erfahrung und Siegermentalität mit nach Frankfurt bringt. Sieben Jahre NBA und 257 Spiele auf diesem Niveau sprechen für sich“, sagte Gunnar Wöbke, Geschäftsführender Gesellschafter der Skyliners, über den 32-Jährigen. Arcidiacono, 2016 in den USA College-Champion mit der Villanova University, lief in der vergangenen Saison für Osos de Manatí in Puerto Rico auf.