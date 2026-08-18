Frankfurt Skyliners holen Ex-NBA-Star Arcidiacono – Transfer-Coup

SID 18.08.2026 • 15:59 Uhr Der US-Guard hat in der besten Liga der Welt insgesamt 257 Spiele für die Chicago Bulls, New York Knicks und Portland Trail Blazers absolviert.

Die Frankfurt Skyliners verstärken sich für die neue Saison der Basketball Bundesliga (BBL) mit dem früheren NBA-Profi Ryan Arcidiacono.

Der US-Guard hat in der besten Liga der Welt von 2017 bis 2024 insgesamt 257 Spiele für die Chicago Bulls, New York Knicks sowie Portland Trail Blazers absolviert und erhält einen Einjahresvertrag.

Skyliners holen NBA-Routinier Arcidiacono