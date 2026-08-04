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FC Bayern plant "wegweisendes Projekt"

FC Bayern plant großes Projekt

Der FC Bayern investiert in seine Basketball-Abteilung. Bei der Stadt München wird ein Antrag für ein "wegweisendes Projekt" eingereicht.
Der FC Bayern hat bei der Stadt München den Bau eines neuen Basketball-Leistungszentrums am Campus beantragt, das ab 2029 die Heimat aller Basketball-Teams werden soll.
Felix Kunkel
Der FC Bayern investiert in seine Basketball-Abteilung. Bei der Stadt München wird ein Antrag für ein "wegweisendes Projekt" eingereicht.

Der FC Bayern bringt ein großes Projekt für seine Basketball-Abteilung ins Rollen. Laut einer Mitteilung der Münchner vom Dienstag hat der Verein bei der Stadt München einen Genehmigungsantrag zum Neubau eines Basketball-Leistungszentrums auf dem FC Bayern Campus im Münchner Norden eingereicht.

„Mit dem wegweisenden Projekt will der siebenmalige Deutsche Meister seine sportliche Infrastruktur den höchsten internationalen Ansprüchen anpassen und seine Nachwuchsarbeit weiter ausbauen“, hieß es in der entsprechenden Meldung.

Das geplante Trainingszentrum soll künftig die Heimat aller Mannschaften des FC Bayern Basketball sein: für das BBL-Team sowie die zweite Mannschaft, aber auch für die Jugendteams. Auch die Geschäftsstelle soll vom BMW Park auf das Campus-Gelände umziehen.

FC Bayern: Neues Leistungszentrum soll auch von Fußballern genutzt werden

In dem neu entstehenden Komplex plant der Verein zudem Bereiche für die gemeinsame Nutzung durch die Fußballer des FC Bayern ein. Der Bau soll Anfang 2027 beginnen und rund zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Aktuell spielen (in der BBL) und trainieren die Bayern-Basketballer im BMW Park, der 1972 für die Olympischen Sommerspiele eröffneten Basketballhalle am Münchner Westpark. Die Spielstätte soll auch nach dem Umzug erhalten bleiben.

In der EuroLeague empfängt der FC Bayern seine Gegner im SAP Garden.

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