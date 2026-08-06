Thrombose-Drama: Towers-Star Marshall fällt auf unbestimmte Zeit aus

Die Veolia Towers Hamburg müssen in der Vorbereitung auf die neue Saison der Basketball Bundesliga (BBL) vorerst ohne Eigengewächs Emil Marshall auskommen.
Thrombose-Schock für Towers
Emil Marshall ist bis auf Weiteres jegliche sportliche Aktivität untersagt.
Emil Marshall fehlt wegen einer Thrombose bis auf weiteres
© IMAGO/Norbert Schulz
Beim 26-Jährigen wurde im Rahmen der sportmedizinischen Untersuchungen eine Thrombose diagnostiziert, Marshall wird nach Klubangaben „auf unbestimmte Zeit“ fehlen.
Towers planen Nachverpflichtung nach Marshall-Aus
Marshall war in diesem Jahr aus Frankreich nach Hamburg zurückgekehrt, die Towers versuchen nun, mit einer Nachverpflichtung auf den Ausfall zu reagieren. Dem Forward ist bis auf Weiteres jegliche sportliche Aktivität untersagt.
Die Hamburger starten Ende der Woche in die Vorbereitung. Im ersten Pflichtspiel geht es am 11. September im Pokal gegen die Rostock Seawolves. Zum BBL-Auftakt treten die Towers am 19. September bei den Telekom Baskets Bonn an.