Thrombose-Drama: Towers-Star Marshall fällt auf unbestimmte Zeit aus

SID 06.08.2026 • 11:50 Uhr Emil Marshall ist bis auf Weiteres jegliche sportliche Aktivität untersagt.

Die Veolia Towers Hamburg müssen in der Vorbereitung auf die neue Saison der Basketball Bundesliga (BBL) vorerst ohne Eigengewächs Emil Marshall auskommen.

Beim 26-Jährigen wurde im Rahmen der sportmedizinischen Untersuchungen eine Thrombose diagnostiziert, Marshall wird nach Klubangaben „auf unbestimmte Zeit“ fehlen.

Towers planen Nachverpflichtung nach Marshall-Aus

Marshall war in diesem Jahr aus Frankreich nach Hamburg zurückgekehrt, die Towers versuchen nun, mit einer Nachverpflichtung auf den Ausfall zu reagieren. Dem Forward ist bis auf Weiteres jegliche sportliche Aktivität untersagt.