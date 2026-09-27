Während Ulm seine weiße Weste verliert, hält Odenburg sich weiter schadlos und springt an die Spitze.

Ratiopharm Ulm hat am dritten Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL) seine weiße Weste verloren und die Tabellenführung somit an die noch ungeschlagenen EWE Baskets Oldenburg abgegeben. Gegen die zuvor sieglosen Fitness First Würzburg Baskets verlor der Meister von 2023 am Sonntagabend vor heimischer Kulisse überraschend deutlich mit 67:90 (33:41) und rutschte in der Tabelle ab.

Oldenburg erkämpft dritten Basketball-Sieg

Die Führung übernahmen so die Niedersachsen, denen im Gegensatz dazu der dritte Sieg im dritten Spiel gelang – wenn auch nur knapp: Hauchdünn gewann die Mannschaft von Headcoach Milenko Bogicevic nach deutlichem Pausenrückstand noch mit 75:74 (23:36) gegen die Veolia Towers Hamburg. Verlassen konnte sich das Team dabei auf Nicholas Tischler, er war mit 21 Punkten bester Werfer der Partie.

Neben Oldenburg sind auch Vizemeister FC Bayern und die Löwen Braunschweig noch ungeschlagen, beide Mannschaften haben bisher aber nur zwei Spiele absolviert. Am Vortag hatten die Münchner einen deutlichen Prestigeerfolg gegen Meister Alba Berlin gefeiert (95:61).