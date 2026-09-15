Hoeneß: „Das ist nicht Bayern München“

Uli Hoeneß verliert kritische Worte über die Bayern-Basketballer. Der Ehrenpräsident des FCB denkt ungern an die titellose vergangene Saison zurück und stellt die Mentalitätsfrage.

Uli Hoeneß erinnert sich äußerst ungern an die Auftritte seiner Bayern in der enttäuschenden vergangenen Basketballsaison. „Ich denke ans Pokal-Halbfinale, denke an das letzte Spiel gegen Alba Berlin, wo wir mit 20 Punkten führen. Das ist nicht Bayern München“, sagte der Ehrenpräsident beim Festakt zum 80-jährigen Bestehen der Basketball-Abteilung des Klubs.

Bayern Basketball fordert das Double

Die Münchner waren 2025/26 ohne Titel geblieben, hatten dabei in der Bundesliga (BBL) das entscheidende fünfte Finalspiel gegen Alba trotz hoher Führung noch abgegeben. „Man kann immer ein Spiel verlieren, aber wenn man mit 20 Punkten führt, dann darf das nicht passieren“, sagte Hoeneß: „Und das hat nicht unbedingt mit der Klasse der Mannschaft zu tun, sondern mit der Mentalität. Und die hat mir letztes Jahr nicht gefallen.“

Uli Hoeneß kritisiert die Bayern-Basketballer Uli Hoeneß kritisiert die Bayern-Basketballer © IMAGO/Apress

Es gab Veränderungen. Der frühere Bayern-Profi Anton Gavel kam von Pokalsieger Bamberg und ist neuer Cheftrainer. Thorsten Leibenath kam aus Ulm, ist neuer Sportchef. Die Erwartungen an beide sind hoch. „Es ist überhaupt keine Frage, dass wir den Anspruch haben, die beiden deutschen Titel zu gewinnen“, betonte Präsident Herbert Hainer: „Wir haben die Mannschaft auch nochmal entsprechend aufgerüstet.“

Hainer bekräftigt Bayern-Ansage

Es habe wegen der dürftigen Bilanz schon am Saisonende eine „Ansage“ an die Spieler gegeben, so Hainer, „bevor sie alle in den Urlaub gegangen sind, habe ich ihnen natürlich nochmal klar gesagt, was unsere Erwartungshaltung war und was am Ende dabei herausgekommen ist.“

Es wüssten alle, „wo es lang geht, aber ich werde, bevor diese Saison losgeht, auch nochmal zur Mannschaft sprechen und da auch nochmal klar machen, was der FC Bayern ist und welche Erwartungshaltung wir haben.“