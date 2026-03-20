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Hartes Los für Alba

Die Berliner müssen auf dem Weg ins Final Four der Champions League gegen Unicaja Málaga ran.
Albas Nationalspieler Agbakoko (l.) beim Korbleger
Albas Nationalspieler Agbakoko (l.) beim Korbleger
© IMAGO/SID/Tilo Wiedensohler
SID
Die Berliner müssen auf dem Weg ins Final Four der Champions League gegen Unicaja Málaga ran.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat auf dem Weg ins Final Four der Champions League ein hartes Los erwischt. Wie die Auslosung am Freitag ergab, trifft das Team von Trainer Pedro Calles im Viertelfinale auf den Titelverteidiger Unicaja Málaga aus Spanien. In der Best-of-three-Serie braucht Alba zwei Siege, um das Finalturnier im spanischen Badalona (7. bis 9. Mai) zu erreichen.

Als nicht gesetztes Team müssen die Berliner in Spiel eins (31. März/1. April) zunächst auswärts antreten, ehe das zweite Duell (7./8. April) in der Bundeshauptstadt steigt. Falls benötigt, findet das entscheidende Spiel drei am 14. oder 15. April in Málaga statt.

In einem möglichen Halbfinale ginge es für Alba gegen den Gewinner des Viertelfinal-Duells AEK Athen gegen Joventut Badalona. In den übrigen Partien der Runde der letzten acht treffen Rytas Vilnius (Litauen) und ERA Nymburk (Tschechien) sowie La Laguna Tenerife (Spanien) und Galatasaray Istanbul (Türkei) aufeinander.

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