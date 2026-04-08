Bitteres Aus für ALBA Berlin

SID 08.04.2026 • 22:19 Uhr Für ALBA Berlin ist in der Champions League im Viertelfinale Endstation.

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat das Final Four der Champions League verpasst. Das Team von Trainer Pedro Calles unterlag am Mittwoch gegen den Titelverteidiger Unicaja Málaga aus Spanien mit 85:88 (74:74, 36:34) nach Verlängerung und kassierte in der Best-of-three-Serie im Viertelfinale die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Die Spanier nehmen damit am Finalturnier im spanischen Badalona (7. bis 9. Mai) teil.

Für ALBA endet die Reise im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb nach einer starken Gruppenphase mit fünf Siegen in sechs Spielen jäh.

Kayil rettet ALBA in die Verlängerung – dann dreht Málaga auf

Der überragende Jack Kayil war mit 25 Punkten der beste Werfer der Berliner, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Der 20-Jährige rettete ALBA mit zwei verwandelten Freiwürfen eine Sekunde vor Ablauf der Uhr in die Overtime, dort drehten die Spanier aber auf.