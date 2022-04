Baeck rät Basketballern: "Am Ende das beste Spiel machen"

Stephan Baeck weiß, wie man vor eigenem Publikum den Europameistertitel im Basketball holt. 1993 gewann der heute 57-Jährige mit dem Nationalteam in München überraschend Gold, für seine "Erben" hat er hinsichtlich der EuroBasket 2022 in Köln (Vorrunde) und Berlin (Finalrunde) einen Rat. "Mein erster Tipp wäre es, am Ende das beste Spiel zu machen. Wir hatten eine durchwachsene Vorrunde", sagte Baeck.