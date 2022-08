Basketball: EM-Aus für NBA-Profi Moritz Wagner 

"Das ist ein harter Schlag für uns und vor allem für ihn selbst. Er wollte so gerne in Deutschland spielen, vor den eigenen Fans in seinem Land", sagte Bundestrainer Gordon Herbert. Wagner sei "ein toller Basketballspieler und ein richtig guter Typ. Die Gesundheit steht an erster Stelle und wir alle wünschen Moritz eine baldige und vollständige Genesung."