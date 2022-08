EuroBasket: Per Günther als TV-Experte im Einsatz

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft bei der Vorrunde in Köln auf Titelverteidiger Slowenien, Frankreich, Bosnien-Herzegowina, Litauen und Ungarn. Auch vom Supercup in Hamburg (19./20. August), Vorbereitungsturnier für die EM, berichtet MagentaSport live. Ebenso werden die WM-Qualifikationsspiele bei Gastgeber Schweden (25. August) und gegen Slowenien in München (28. August) übertragen.