Theis kehrt zurück: Entscheidung über EM-Einsatz am Dienstag

Theis (Indiana Pacers) hatte am vergangenen Wochenende wegen Knieproblemen den Supercup in Hamburg verpasst. Auch beim WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Schweden fehlte der Center aus Salzgitter. Theis werde "in den kommenden Tagen steigernd belastet", hieß es in der DBB-Mitteilung.