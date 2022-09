236.521 Tickets: Fans in Köln sorgen für EM-Rekord

Die Basketballfans haben bei der EM-Vorrunde in der Kölner Lanxess Arena für einen Zuschauerrekord gesorgt. Insgesamt 236.521 Tickets wurden für die fünf Spieltage in der Staffel B mit der deutschen Mannschaft verkauft, diese Zahl war nie zuvor in der Gruppenphase einer EuroBasket in einer Halle erreicht worden.