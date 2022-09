Basketball-EM: Deutschland entgeht bitterem Déjà-vu - Sieg gegen Bosnien

Für diesen Erfolg war jedoch ein wahrer Kraftakt von Dennis Schröder und Co. nötig. In die Pause ging das Team von Bundestrainer Gordon Herbert mit einem Fünf-Punkte-Rückstand (42:47). Vor allem in der Offense agierte das deutsche Team oft unglücklich und verpasste zahlreiche Würfe. (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)