Basketball-Ikone Nowitzki freut sich über EM-"Traumstart"

Am Sonntag (14.30 Uhr) winkt gegen das noch sieglose Litauen das Ticket für das Achtelfinale in Berlin. „Litauen hat jetzt zwei Spiele verloren. Die sind natürlich schon am Straucheln und müssen so ein bisschen gewinnen“, so EM-Botschafter Nowitzki: „Da wird uns eine Schlacht erwarten.“ (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)