Bis zu 2,5 Millionen Fans sehen Basketballcoup bei RTL

Die Gala der deutschen Basketballer bei der Heim-EM gegen Griechenland hat TV-Sender RTL eine ausgezeichnete Quote beschert. 2,51 Millionen Zuschauer sahen in der Spitze, wie das Team um Kapitän Dennis Schröder am Dienstagabend den Favoriten im Viertelfinale von Berlin ausschaltete (107:96). Der Marktanteil bei der werberelevanten Gruppe der 14- bis 49-Jährigen lag im letzten Viertel bei starken 18 Prozent.