Statt Ukraine: Polen vierter Gastgeber der EuroBasket 2025

Bereits seit 2015 wird die EuroBasket in mehreren Ländern ausgespielt, 2022 ist es zum dritten Mal der Fall. In diesem Jahr stieg die Vorrunde in Köln, Mailand, Prag und Tiflis, die Finalrunde endet am Sonntag in Berlin. Im Spiel um Platz 3 trifft Deutschland dann auf Polen (17.15 Uhr/RTL und MagentaSport), das Finale bestreiten Spanien und Frankreich (20.30 Uhr/MagentaSport).