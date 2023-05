DBB-Frauen: Aus für Arthur und Simon - Sontag nachnominiert

Die neue Basketball-Bundestrainerin Lisa Thomaidis muss in der EM-Vorbereitung zwei Ausfälle verkraften. Rachel Arthur (Rutronik Stars Keltern) und Theresa Simon (BC pharmaserv Marburg) haben das Trainingslager in Kienbaum wegen Verletzungen verlassen. Lina Sontag (University of California) wurde nachnominiert.