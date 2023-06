Basketball: Fiebich und Gülich führen EM-Kader an

Angeführt von den Spanien-Legionärinnen Leonie Fiebich und Marie Gülich reisen die deutschen Basketballerinnen zu ihrer ersten EM seit zwölf Jahren. Am Mittwoch gab Bundestrainerin Lisa Thomaidis ihren 12-köpfigen Kader für die Europameisterschaft in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni) bekannt.

In der EM-Vorrunde tritt das Team von Thomaidis im slowenischen Ljubljana an. Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe C sind am ersten EM-Tag Frankreich (20.45 Uhr) sowie danach Co-Gastgeber Slowenien (16. Juni/18.00 Uhr) und zum Vorrundenabschluss am 18. Juni Großbritannien (12.15 Uhr/alle MagentaSport).