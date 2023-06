Basketballerinnen im EM-Viertelfinale ohne Chance

Erst zum zweiten Mal hatten die deutschen Basketballerinnen das Viertelfinale eines großen Turniers erreicht, dort war der Titelträger von 1993, 2013, 2017 und 2019 aber eine Nummer zu groß. Schon nach dem ersten Viertel stand es 7:20, in der Folge wuchs der Rückstand immer weiter an.

Vor allem die Quote der erfolgreichen Würfe aus dem Feld war mit nur 25 Prozent viel zu schwach. Sonja Greinacher war letztlich mit neun Zählern die beste deutsche Werferin, für Spanien erzielte Laura Gil 13 Punkte, drei weitere Teamkolleginnen trafen zweistellig.

“Who Let The Germans Out?“: Kuriose PK der DBB-Frauen

Beendet ist das Turnier für das deutsche Team aber noch nicht. Weil bei der EM fünf Tickets für eines der Qualifikationsturniere für die Sommerspiele 2024 in Paris vergeben werden, folgen noch Platzierungsspiele.

Deutschland nun in Platzierungsspielen gefordert

Für Deutschland geht es am Samstag gegen Tschechien weiter, bei einem Sieg wartet am Sonntag entweder Serbien oder Montenegro im Kampf um Platz fünf.

Bei der ersten EM-Teilnahme seit 2011 hatte sich die deutsche Auswahl in der Vorrunde nach der Auftaktniederlage gegen Vize-Europameister Frankreich durch Siege über Co-Gastgeber Slowenien und Großbritannien den zweiten Platz in der Gruppe und den Platz in der Zwischenrunde gesichert, wo ein Sieg gegen die Slowakei folgte.