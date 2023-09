Frauen-Basketball: EM-Vorrunde 2025 in Hamburg

Vor der Heim-WM 2026 kommt es in Hamburg zu einem weiteren Highlight für Fans des Frauen-Basketballs. Deutschland wurde als Co-Gastgeber der EM 2025 ausgewählt, in der Hansestadt spielt eine von vier Vorrundengruppen. Das Turnier ist für die zweite Juni-Hälfte angesetzt.

36 Nationen nehmen an der Qualifikation teil, darunter auch die Gastgeber. Diese spielen allerdings in einer Gruppe und sind für das Turnier gesetzt. Die übrigen Nationen kämpfen um die verbleibenden zwölf EM-Plätze. Die Auslosung findet am 19. September in Mies/Schweiz statt.