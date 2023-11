EM-Quali: Sabally führt DBB-Frauen zum Auftaktsieg

Beim Comeback von Starspielerin Satou Sabally sind die deutschen Basketballerinnen mit einem nie gefährdeten Sieg in die Qualifikation zur EM 2025 gestartet. In Prag gewann das Team um die gut aufgelegte Berlinerin 85:41 (41:19) gegen den Gastgeber Tschechien, das Spiel hatte allerdings keine sportliche Bedeutung. Als Co-Gastgeber ist Deutschland für das Turnier in zwei Jahren genau wie alle übrigen Gegner in der Gruppe I gesetzt.

Sabally (25), die in der abgelaufenen Saison der US-Profiliga WNBA bei den Dallas Wings starke Leistungen zeigte, spielte erstmals seit vier Jahren im Nationalteam und kam als beste Werferin auf 21 Punkte. Ihre jüngere Schwester Nyara gab ihr Debüt im A-Team, der 23-Jährigen gelang mit 17 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double.

In der Kralovka Arena setzte sich das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) früh ab, die Sabally-Schwestern sorgten im Alleingang für die ersten elf Punkte. Abgesehen von den vielen Ballverlusten konnte Bundestrainerin Lisa Thomaidis zufrieden sein, die Partie war einseitig und zur Pause praktisch entschieden. Am Sonntag (17.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) geht es in Hamburg gegen Italien.

Die Qualifikation zur EuroBasket 2025 dient der DBB-Auswahl in erster Linie zur Vorbereitung auf Belem/Brasilien. Dort findet vom 8. bis 11. Februar das Olympia-Qualifikationsturnier für die Spiele in Paris 2024 statt. In einer schwierigen Vierergruppe mit dem Gastgeber, Serbien und Australien muss mindestens Platz drei her.