Ausrutscher in Betowgrad: Weltmeister "etwas abwesend"

Erstmals seit dem 20. August 2023, als die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bei der WM-Generalprobe in Abu Dhabi gegen die USA den Kürzeren gezogen hatte, setzte es wieder eine Pleite. Allerdings gibt es wenig Grund zur Sorge, drei Teams aus der Vierergruppe D schaffen es zur EM 2025. Und der Auftakt gegen Montenegro in Ludwigsburg war schließlich drei Tage zuvor gelungen (85:61).

Dennoch kann Herbert nicht zufrieden sein, auch wenn ein B-Team in Betowgrad auf dem Feld und in David Krämer nur ein Goldmedaillengewinner im Kader stand. "Für die meiste Zeit war die Defensive okay. In der Offensive hatten wir aber nach den ersten fünf, sechs Minuten unsere Probleme", so Herbert: "Wir haben den Ball nicht wirklich gut laufen lassen." Zudem habe es "zu viele Ballverluste" gegeben.