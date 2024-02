EM-Qualifikation: Weltmeister Hollatz fällt aus

Weltmeister Justus Hollatz fällt für die ersten Länderspiele der deutschen Basketballer nach dem Goldcoup von Manila aus. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Sonntag bekannt. Damit steht in David Krämer nur noch ein Goldmedaillengewinner im Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Montenegro am Donnerstag in Ludwigsburg und gegen Gastgeber Bulgarien am darauffolgenden Sonntag.