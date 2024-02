Basketball: Weltmeister Krämer hochmotiviert - "Noch mehr Bock, das Jersey anzuziehen"

Die Mannschaft habe „den Ball gut bewegt und am Ende des Tages den Sieg geholt“, so Krämer, nun richte sich der Blick auf die zweite Aufgabe am Sonntag (16.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) gegen Gastgeber Bulgarien in Botewgrad: „Für uns ist das Wichtigste das Spiel jetzt am Sonntag. Das müssen wir noch holen. Aber dann im Sommer fangen wir von Null an im Camp. Dann ist der volle Fokus auf Olympia.“