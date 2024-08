3x3-EM: Olympia-Helden scheitern im Viertelfinale

SID 24.08.2024 • 20:39 Uhr Die deutschen 3x3-Basketballerinnen gingen bei der EM in Österreich leer aus.

Knapp drei Wochen nach dem Coup von Paris sind die deutschen 3x3-Basketballerinnen bei der EM im Viertelfinale gescheitert. Das neu formierte Team um Olympiasiegerin Elisa Mevius verlor am Samstag in Wien das Viertelfinale gegen die Niederlande mit 15:20. Es war die zweite Niederlage in Folge bei den Titelkämpfen. Am Freitag hatte Deutschland nach dem Auftaktsieg über Rumänien (21:7) das zweite Gruppenspiel gegen Polen verloren (14:21).

Mevius war in Wien die einzig verbliebene Teilnehmerin, die in Paris zum überraschenden Olympiasieg beigetragen hatte. Anführerin Svenja Brunckhorst hatte ihre Karriere nach den Spielen beendet, auch Sonja Greinacher und Marie Reichert fehlten in Österreich. Mevius, erst 20 Jahre alt, spielte deshalb an der Seite von Amelie Kröner, Victoria Poros und Ama Degbeon.

Basketballerinnen scheitern im Viertelfinale

Das Minimalziel erreichte das Team mit dem Sprung in die K.o.-Phase aber. "Wir wünschen uns sehr, aus der Gruppe raus ins Viertelfinale zu kommen. Dafür arbeiten wir hart, das ist der Weg", hatte Disziplintrainer Samir Suliman vor dem Start gesagt.