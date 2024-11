Basketball: Überraschungen im DBB-Kader

Mehr als acht Jahre nach seinem bislang letzten Einsatz kehrt Tibor Pleiß (35) in die Basketball -Nationalmannschaft zurück. Der Center gehört zum ersten Aufgebot des neuen Bundestrainers Alex Mumbru und könnte in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Schweden auflaufen.

Der Spanier Mumbru sorgte bei der Nominierung für die beiden Partien in Stockholm (22. November) und Heidelberg (25. November) für einige Überraschungen. So könnten in Joel Aminu, Johann Grünloh (beide Rasta Vechta), Elias Baggette (Rostock Seawolves), Kay Bruhnke (M Basket-Delamode/Litauen), Jack Kayil (Mega Basket/Serbien), Dylan Osetkowski (Unicaja Malaga/Spanien) und Nicholas Tischler (Niners Chemnitz) gleich sieben Spieler ihr Debüt geben.