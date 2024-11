Basketball: Frauen-EM 2027 auch in Belgien und Schweden

Bei der 41. EM wird in Antwerpen, Stockholm, Espoo und Vilnius gespielt.

Finnland und Litauen standen bereits als Ausrichter der Frauen-EM 2027 im Basketball fest, jetzt wurde über die zwei weiteren Gastgeber entschieden. Auch in Belgien und Schweden werden bei der 41. Auflage Turnierspiele stattfinden, das gab der europäische Verband FIBA Europe bekannt.

Bei der EM wird in Antwerpen/Belgien, Stockholm/Schweden, Espoo/Finnland und Vilnius/Litauen gespielt. Die Finalrunde geht in der litauischen Hauptstadt über die Bühne.

Erst zum zweiten Mal wir die EuroBasket der Frauen in vier Ländern ausgetragen. Die Premiere erfolgt 2025 in Tschechien, Deutschland, Griechenland und Italien. In Hamburg wird die Vorrundengruppe der deutschen Mannschaft antreten.