"Belastungssteuerung": Fiebich und Sabally spielen nicht

SID 05.11.2024 • 16:47 Uhr Die frischgebackenen WNBA-Champions schauen bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen der deutschen Basketballerinnen nur zu.

Die frischgebackenen WNBA-Champions Leonie Fiebich und Nyara Sabally kommen bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen der deutschen Basketballerinnen nicht zum Einsatz. Das Duo von New York Liberty wird aus "Gründen der Belastungssteuerung" geschont, das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt. Fiebich und Sabally hatten vor zwei Wochen mit New York den Titel in der US-Profiliga geholt.

Es sei "aufgrund der langen Saison nicht zu verantworten, sie jetzt spielen zu lassen", hieß es in der Mitteilung. Die DBB-Frauen treffen am Donnerstag in Hagen auf Griechenland (19.30 Uhr) und am Sonntag in Wetzlar auf Tschechien (17.00/beide kostenfrei bei MagentaSport).

Sabally ist noch nicht im Trainingslager in Bochum eingetroffen. Gleich zweimal wurden laut DBB ihre Flüge aus den USA gestrichen, gleiches gilt für ihre ältere Schwester Satou. Am Mittwoch werden die Berlinerinnen in Deutschland erwartet.