Herbert nach Mumbru-Fehlstart: "Die Fenster sind schwierig"

Weltmeistercoach Gordon Herbert hat nach dem Fehlstart seines Nachfolgers Alex Mumbru auf die schwierigen Umstände für den Bundestrainer hingewiesen. "Er hatte nur drei Tage Training mit einem neuen Team", sagte der Kanadier am Freitagabend, die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hatte zuvor das EM-Qualifikationsspiel in Schweden ohne NBA- und EuroLeague-Profis verloren (72:73).

Im aktuellen Länderspielfenster steht am Montag (19.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) noch das wichtige Heimspiel gegen die Schweden an. "Die Fenster sind schwierig", betonte Herbert, der sein Debüt als Bundestrainer ebenfalls verloren hatte. Aber das Team werde es hinbekommen.

Ob Andreas Obst, der am Freitagabend im Spiel gegen den FC Barcelona mit elf Dreiern für den FC Bayern einen EuroLeague-Rekord aufgestellt hatte, zur Nationalmannschaft stoßen wird, konnte Münchens neuer Trainer Herbert nicht sagen. "Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee." Mumbru hatte Obst zuletzt in sein Aufgebot berufen. Am Samstag nominierte der 45-jährige Spanier zunächst Malte Delow von Alba Berlin nach.