Basketball: Tränen-Drama um deutschen Star überschattet Sieg gegen Griechenland

Fiebich und Sabally, die vor gut zweieinhalb Wochen mit New York Liberty den Titel in der US-Profiliga gefeiert hatten, waren zwar in der gut gefüllten Ischelandhalle dabei, wurden aus "Gründen der Belastungssteuerung" aber geschont. Das hatte der Deutsche Basketball Bund (DBB) bereits zwei Tage vor dem Länderspiel bekannt gegeben. Auch am Sonntag in Wetzlar gegen Tschechien (17.00/kostenfrei bei MagentaSport) werden beide nicht auflaufen.