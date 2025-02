DBB-Frauen gewinnen letztes Spiel der EM-Quali

Die deutschen Basketballerinnen haben nach ihrer deutlichen Niederlage in Italien den ersten Sieg im EM-Jahr gefeiert. In Abwesenheit von Bundestrainerin Lisa Thomaidis gewann das Team am Sonntag in Griechenland das letzte EM-Qualifikationsspiel mit 67:64 (37:26). Im Vergleich zum Spiel in Faenza (60:75) drei Tage zuvor zeigte sich die DBB-Auswahl verbessert. Das Team beendet das Qualifikationsturnier mit vier Siegen und zwei Niederlagen auf Rang zwei - als Mitausrichter der EM (18. bis 29. Juni) ist Deutschland aber ohnehin automatisch qualifiziert.