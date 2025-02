EM-Quali: Mumbru nominiert sechs Basketball-Weltmeister

SID 03.02.2025 • 16:53 Uhr In den entscheidenden Partien in Montenegro und gegen Bulgarien will die Nationalmannschaft das Ticket für die EM 2025 lösen.

Mit sechs Basketball-Weltmeistern geht Bundestrainer Alex Mumbru in den Endspurt der EM-Qualifikation. Johannes Voigtmann, Andreas Obst, Justus Hollatz, Johannes Thiemann, Isaac Bonga und David Krämer führen das 16-köpfige Nationalmannschaftsaufgebot für die finalen Partien in Montenegro (20. Februar/19.00 Uhr) und drei Tage später in Bamberg gegen Bulgarien (17.30 Uhr/beides MagentaSport) an.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) im Zuge der Nominierung am Montag mitteilte, werde der Kader noch vor dem Lehrgangsauftakt am 17. Februar in München reduziert. Die Deutschen könnten sich bereits in Montenegro mit einem Sieg sicher für die EM in Finnland, Polen, Zypern und Lettland (27. August bis 14. September) qualifizieren, wenn parallel Schweden die Bulgaren besiegt.

Deutschland steht in der Tabelle der Qualifikationsgruppe D mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Montenegro (drei Siege und eine Niederlage). Dahinter folgen Schweden (zwei Siege und zwei Niederlagen) und Bulgarien (ein Sieg und drei Niederlagen). Die ersten drei Teams sind bei der EM dabei.