Basketball-EM: Deutschland im Losglück - Vorrunde in Finnland

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht den großen Namen in der Vorrunde der Europameisterschaft aus dem Weg. Bei der Auslosung am Donnerstag im lettischen Riga wurde das Team von Bundestrainer Àlex Mumbrú der Gruppe B zugewiesen und trifft dort im finnischen Tampere unter anderem auf Litauen. Die weiteren Vorrundengegner des Weltmeisters bei den Titelkämpfen vom 27. August bis 14. September sind Co-Gastgeber Finnland, Großbritannien, Schweden und Montenegro.

Die deutsche Gruppe wird in Tampere/Finnland gespielt, die weiteren Vorrunden-Spielorte sind Riga, Limassol/Zypern und Kattowitz/Polen. Im deutschen Nachbarland spielen unter anderem NBA-Star Luka Doncic mit Slowenien und Vize-Europameister Frankreich in Gruppe D. Die jeweils vier Gruppenbesten erreichen das Achtelfinale.

Ab der K.o.-Runde wird bei der 42. EuroBasket in der Xiaomi Arena in Riga gespielt. Die deutsche Mannschaft hatte bei der EM 2022 mit der Finalrunde in Berlin die Bronzemedaille geholt. Ein Jahr später gelang unter Gordon Herbert der Gewinn des Weltmeistertitels. Nach den Sommerspielen in Frankreich im Vorjahr (Platz vier) hatte Mumbrú das Amt übernommen.