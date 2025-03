EM-Auslosung: Hammer-Los für DBB-Frauen

Die Gruppenspiele wird das DBB-Team in Hamburg austragen.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat eine knifflige Gruppe für die Europameisterschaft im Sommer zugelost bekommen. Das ergab die Auslosung am Samstagabend in Athen. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis trifft in der Gruppe D auf den viermaligen Europameister Spanien, auf Großbritannien und Schweden. Als Co-Gastgeber war Deutschland automatisch für das Turnier qualifiziert.