EM-Vorbereitung: DBB-Frauen testen gegen die Türkei

Während der heißen Phase der Vorbereitung auf die EM mit Vorrundenspielen in Hamburg treten die deutschen Basketballerinnen gegen die Türkei an. Der Test für die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis findet am 6. Juni (19.00 Uhr) im Heidelberger SNP Dome statt. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt.