Schröder zur EM? So sieht er seine Chancen

Verpasst NBA -Star Dennis Schröder zum ersten Mal in seiner Nationalmannschaftskarriere eine Basketball-Europameisterschaft ? Vom 27. August bis 14. September findet das Turnier in Lettland, Finnland, Polen und Zypern statt. Mit Schröder?

Schröder: Bronze-Erfolg 2022

Vorher will Schröder, dessen Vertrag nach der Saison bei den Detroit Pistons ausläuft, „viel Urlaub machen, weil wir ein oder zwei Monate frei haben“. Genug Zeit, um sich von den NBA-Strapazen zu erholen und auf eine mögliche EM vorzubereiten.

Am 27. März werden die 24 Teilnehmer in vier Gruppen zu je sechs Mannschaften gelost. Dabei droht den Deutschen auch Slowenien mit NBA-Superstar Luka Doncic. Die besten vier jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. Die Finalrunde steigt in Riga.