EuroBasket 2029 in Spanien, Griechenland, Slowenien und Estland

Die Basketball-EM 2029 findet wieder in vier Ländern statt. Die Finalrunde geht in der spanischen Hauptstadt Madrid über die Bühne.

Die Basketball-EM 2029 findet wieder in vier Ländern statt. Die Finalrunde geht in der spanischen Hauptstadt Madrid über die Bühne.

Die Basketball-EM 2029 findet in Spanien, Griechenland, Slowenien und Estland statt. Beim Turnier wird in Madrid, Athen, Ljubljana und Tallinn gespielt, die Finalrunde geht in der spanischen Hauptstadt über die Bühne. Das gab die FIBA Europe am Donnerstag bekannt.