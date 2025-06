Auch Nyara Sabally fehlt DBB-Frauen bei EM

Grund dafür sind erneute Knieprobleme bei der 25-Jährigen von WNBA-Champion New York Liberty.

Nach Starspielerin Satou Sabally hat auch ihre jüngere Schwester Nyara die Teilnahme an der anstehenden Basketball-EM abgesagt. Grund dafür sind anhaltende Knieprobleme bei der 25-Jährigen von WNBA-Champion New York Liberty. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch bekannt. Das Gelenk könne "der Belastung der dichten Spielfolge bei der Women's EuroBasket nicht standhalten".