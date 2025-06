DBB: EM-Kader steht - Fiebich und Geiselsöder beim Team

Vier Tage vor dem EM-Auftaktspiel der deutschen Basketballerinnen sind die Hoffnungsträgerinnen Leonie Fiebich (New York Liberty) und Luisa Geiselsöder (Dallas Wings) aus der US-Profiliga WNBA zum Nationalteam gestoßen. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Sonntagabend mit und gab zugleich bekannt, dass Bundestrainerin Lisa Thomaidis als letzte Spielerin aus dem vorherigen Kader Eléa Gaba gestrichen hat.

Die DBB-Frauen sind vor dem Turnier (18. bis 29. Juni), bei dem sie ihre Gruppenspiele in Hamburg bestreiten, geplagt von Verletzungen und sportlichen Rückschlägen: In den finalen Testspielen bei Europameister Belgien setzte es zwei Niederlagen mit jeweils mehr als 30 Punkten Unterschied. Am Samstag zog sich Alina Hartmann eine Meniskusverletzung zu, zuvor hatte Kapitänin Marie Gülich einen Kreuzbandriss erlitten, Nyara Sabally vom WNBA-Champion New York Liberty sagte wegen anhaltender Knieprobleme ab, ihre Schwester Satou konzentriert sich auf ihren neuen WNBA-Klub Phoenix Mercury.