DBB-Sportdirektor Radegast: "Ausfälle tun uns sehr weh"

SID 16.06.2025 • 12:23 Uhr Mit den Schwestern Satou und Nyara Sabally sowie Kapitänin Marie Gülich fehlen drei "absolute Führungsspielerinnen".

Die Schwestern Satou und Nyara Sabally haben abgesagt, dazu fehlt Kapitänin Marie Gülich nach einem Kreuzbandriss: Personell gibt es bei den deutschen Basketballerinnen vor dem EM-Start Grund zur Sorge. „Wir müssen nicht drumherum reden, dass diese Ausfälle uns sehr weh tun“, sagte Peter Radegast, Sportdirektor des Deutschen Basketball Bundes (DBB), in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Alle drei seien „absolute Führungsspielerinnen“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dennoch ist Radegast guter Dinge. „Wir haben eine Reihe an jungen Spielerinnen, die nachrücken und sich nun etwas früher beweisen können, als es vielleicht geplant war“, so Radegast, „wir haben einige Talente, von denen wir uns eine Menge erhoffen. Und wenn das Team als ein solches auftritt und zusammenhält, dann kann es sich in einen Flow spielen, der vieles möglich machen kann.“

Deutsche EM-Vorrunde in Hamburg

Die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis absolviert ihre Vorrundenspiele in Hamburg. In der Viererstaffel muss für das Weiterkommen mindestens Platz zwei her. „Ich halte unsere Gruppe für sehr ausgeglichen, da kann wirklich alles passieren“, meint Radegast. Spanien dürfte voraussichtlich die Nase ein Stück weit vorn haben, wir werden uns mit Schweden und Großbritannien um Rang zwei duellieren, insofern ist das Auftaktspiel sicherlich schon ein wichtiger Gradmesser."

Am Donnerstag (20.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) geht es gegen Schweden. „Möglicherweise wird uns die Konkurrenz angesichts der prominenten Ausfälle ein wenig unterschätzen, das könnte, ebenso wie der Heimvorteil in der Vorrunde, den Ausschlag für ein weiteres starkes Turnier geben“, sagte Radegast: „Das Viertelfinale ist das Ziel, und in einer K.o.-Runde ist sowieso alles möglich.“

{ "placeholderType": "MREC" }