EM-Generalprobe: DBB-Frauen verlieren erneut in Belgien klar

Die deutschen Basketballerinnen haben sich bei ihrer missglückten Generalprobe nur eine Halbzeit lang in EM-Form präsentiert. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis verlor zum Abschluss der Vorbereitung deutlich in Belgien 60:97 (31:37) und war besonders nach der Pause genauso chancenlos wie am Donnerstag. Vor zwei Tagen hatte es beim belgischen Europameister eine 45:80-Klatsche gegeben.