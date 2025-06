EM-Vorbereitung: DBB-Frauen gewinnen gegen die Türkei

Die deutschen Basketballerinnen haben in der EM-Vorbereitung auch ohne die verletzte Kapitänin Marie Gülich Selbstvertrauen getankt. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis bezwang die Türkei 81:65 (41:39) und holte im zweiten Test vor der Europameisterschaft (18. bis 29. Juni) den ersten Sieg. Deutsche Topscorerin in Heidelberg war Frieda Bühner mit 30 Punkten, für die Türkinnen war Elif Bayram (16) am erfolgreichsten.